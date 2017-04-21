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      Сбербанк увеличил лимит на операции в Сбербанк Онлайн до 500 тысяч рублей в сутки

      18:40, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      18:40, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      111
      0
      #общество\n#Сбербанк\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: пресс-служба ПАО Сбребанк
      111
      0

      Связано это с запуском системы мониторинга.

      Пермь. Лимит на платежи и переводы между клиентами в Сбербанк Онлайн без подтверждения в контактном центре увеличился со 100 тысяч до 500 тысяч рублей в сутки. Снижение ограничений связано с запуском системы мониторинга и других технологий кибербезопасности, которые позволяют эффективно выявлять и предотвращать случаи мошенничества в цифровых каналах.

      Эта система с помощью алгоритмов машинного обучения обнаруживает подозрительные операции, анализируя отклонения в поведении клиентов по сотням параметров. Нетипичные операции блокируются и требуют подтверждения в контактном центре.

      Клиенты, которые пользуются платежами и переводами в Сбербанк Онлайн, могут снизить свои лимиты для интернет-банка и мобильного приложения. Для этого достаточно зайти в веб-версию Сбербанк Онлайн в раздел «Настройки» и установить нужный суточный лимит на операции.

      «Сейчас основная часть мошеннических атак в цифровой среде происходит с использованием приёмов социальной инженерии — когда преступники, обманывая клиентов, получают доступ к их счетам. Система безопасности позволяет отследить и такие попытки мошенничества», - сказал руководитель службы информационной безопасности Сбербанка Сергей Лебедь.

      «Платежи и переводы — это самые популярные возможности Сбербанк Онлайн. Теперь более 37 миллионов пользователей цифрового банкинга могут пользоваться этими функциями свободнее и безопаснее, не посещая отделения банка», — сказал руководитель департамента «Банк XXI» Сбербанка Святослав Островский.

      В период поэтапного увеличения лимитов в Сбербанк Онлайн количество переводов между клиентами на сумму более 100 тысяч рублей выросло в два раза.

      18:40, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      111
      0
      #общество\n#Сбербанк\n#деньги\n#финансы и деньги
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