Минтранс России предложил ужесточить правила прохождения техосмотра автомобилей

Проверке хотят подвергнуть не только основные фары, но дальний и ближний свет, все световые приборы и светоотражающую маркировку.

Москва. Министерство транспорта России предложило ужесточить технический осмотр автомобилей. Нововведения коснутся ближнего и дальнего света, светоотражателей, стеклоочистителей и световых приборов, сообщают «Народные Новости».

Минтрансе также предложил проверять средства контроля двигателя.

Особые требования хотят предъявить к специальным видам транспорта: полицейским машинам, каретам скорой помощи, пожарным машинам, цистернам, фургонам, автомобилям коммунального хозяйства.

Операторам техосмотра могут разрешить не ставить круглую печать на диагностических картах.