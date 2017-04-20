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      Минтранс России предложил ужесточить правила прохождения техосмотра автомобилей

      15:16, 20 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      15:16, 20 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
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      #автомобилисты\n#Минтранс\n#проверка\n#автомобиль
      Фото: publicdomainpictures.net
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      Проверке хотят подвергнуть не только основные фары, но дальний и ближний свет, все световые приборы и светоотражающую маркировку.

      Москва. Министерство транспорта России предложило ужесточить технический осмотр автомобилей. Нововведения коснутся ближнего и дальнего света, светоотражателей, стеклоочистителей и световых приборов, сообщают «Народные Новости».

      Минтрансе также предложил проверять средства контроля двигателя.

      Особые требования хотят предъявить к специальным видам транспорта: полицейским машинам, каретам скорой помощи, пожарным машинам, цистернам, фургонам, автомобилям коммунального хозяйства.

      Операторам техосмотра могут разрешить не ставить круглую печать на диагностических картах.

      15:16, 20 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
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      0
      #автомобилисты\n#Минтранс\n#проверка\n#автомобиль
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