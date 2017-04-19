Под Владимиром ФСБ уничтожила боевиков, готовивших теракты

Террористы открыли огонь при попытке задержания.

Владимирская область. Сотрудники ФСБ России при попытке задержания ликвидировали двух уроженцев Средней Азии, готовивших теракты в России. Преступники имели связи с вербовщиками международных террористических организаций, сообщается на сайте Федеральной службы безопасности России.

«Сотрудниками ФСБ России в результате боестолкновения при попытке задержания нейтрализованы оказавшие активное вооруженное сопротивление два гражданина одной из стран Среднеазиатского региона, 1991 и 1987 годов рождения, находившиеся на территории Владимирской области», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники ФСБ в ходе спецоперации не пострадали.

При оперативно-розыскных мероприятиях на месте происшествия обнаружили пистолет ПМ, автомат АК-74, компоненты для изготовления взрывного устройства, боеприпасы.

Следственное подразделение УФСБ России по Владимирской области возбудило уголовное дело.