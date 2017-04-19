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      Под Владимиром ФСБ уничтожила боевиков, готовивших теракты

      16:39, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      16:39, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      127
      0
      #ФСБ\n#боевики\n#Владимирская область\n#задержание
      Фото: ЦОС ФСБ
      127
      0

      Террористы открыли огонь при попытке задержания.

      Владимирская область. Сотрудники ФСБ России при попытке задержания ликвидировали двух уроженцев Средней Азии, готовивших теракты в России. Преступники имели связи с вербовщиками международных террористических организаций, сообщается на сайте Федеральной службы безопасности России.

      «Сотрудниками ФСБ России в результате боестолкновения при попытке задержания нейтрализованы оказавшие активное вооруженное сопротивление два гражданина одной из стран Среднеазиатского региона, 1991 и 1987 годов рождения, находившиеся на территории Владимирской области», — говорится в сообщении ведомства.

      Сотрудники ФСБ в ходе спецоперации не пострадали.

      При оперативно-розыскных мероприятиях на месте происшествия обнаружили пистолет ПМ, автомат АК-74, компоненты для изготовления взрывного устройства, боеприпасы.

      Следственное подразделение УФСБ России по Владимирской области возбудило уголовное дело.

      Опубликовано видео с места ликвидации двух боевиков под Владимиром

      Автомат АК-74, пистолет Макарова, патроны и компоненты для изготовления взрывчатки обнаружили сотрудники ФСБ в частном доме во Владимирской области, где проживали двое подозреваемых в подготовке терактов на территории России. Подробности - https://goo.gl/D2GQ7p

      16:39, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      127
      0
      #ФСБ\n#боевики\n#Владимирская область\n#задержание
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