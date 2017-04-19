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      В Tele2 рассказали про тарифы без «ценовой химии»

      12:40, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      12:40, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      87
      0
      #общество\n#Tele2\n#тарифы и цены\n#общение
      Фото: пресс-служба Tele 2
      87
      0

      Компания запустила рекламную кампанию и поддержку нового тарифного плана «Мой Tele 2».

      Москва. Tele2 запустила рекламную кампанию в поддержку нового тарифного плана «Мой Tele2». Наружная реклама, телевизионные и радиоролики демонстрируют честный подход оператора к ценообразованию: размер абонентской платы на тарифах Tele2 со второго месяца не увеличивается.

      По сюжету герои новых рекламных видеороликов Tele2 предстают в роли ученых, которые исследуют различные тарифные планы в химической лаборатории и выявляют странное «поведение» одного из образцов: со второго месяца его стоимость начинает резко расти. Они быстро находят этому объяснение: «Такое бывает, когда в цену гормоны роста добавляют».

      Затем ученые выносят новый образец – тариф «Мой Tele2». Исследователи тщательно сканируют его на наличие ценовой химии и констатируют отсутствие в нем каких-либо искусственных добавок: «У нас все просто – наш безлимит натуральный, никаких гормонов роста».

      Тарифный план «Мой Tele2» оператор запустил в начале апреля во всех регионах присутствия. Абоненты данного тарифа не ограничены в звонках на номера Tele2 не только внутри региона, но и по всей России (минуты не расходуются из пакета), а также могут безлимитно пользоваться популярными социальными сетями и мессенджерами. Tele2 не «химичит» с ценой, поэтому стоимость абонентской платы на предложениях оператора остается неизменной и не повышается со второго месяца.

      Новые рекламные ролики доступны на официальном канале Tele2 на YouTube.

      12:40, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      87
      0
      #общество\n#Tele2\n#тарифы и цены\n#общение
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