  • $ 56.25 ↓
  • € 59.84 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Госдуме предлагают продлить выплаты пособия по уходу за ребенком на срок до трех лет

      11:55, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      11:55, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      238
      0
      #дети\n#Госдума России\n#пособия\n#Госдума\n#законопроект
      Фото: pixabay.com
      238
      0

      В настоящее время его перестают выплачивать по достижению ребенком возраста полутора лет.

      Москва. В Госдуме России предложили увеличить срок выплат пособия по уходу за ребенком до 3 лет. Автором законопроекта стал депутат комитета Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов, сообщает телеканал Russia Today.

      Размер выплат составляет около 40% от среднего заработка. Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком – около 2,9 тыс. рублей, за вторым и последующими – 5,8 тыс. рублей. Средний размер пособия – 11,6 тыс. рублей.

      В документе говорится и о пособии в размере 3 тыс. рублей для лиц, чьим детям в возрасте 3-7 лет не досталось место в детском саду. На текущий момент выплачивается не пособие, а ежемесячная компенсация в размере 50 рублей.

       

      11:55, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      238
      0
      #дети\n#Госдума России\n#пособия\n#Госдума\n#законопроект
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа