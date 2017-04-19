В Госдуме предлагают продлить выплаты пособия по уходу за ребенком на срок до трех лет

В настоящее время его перестают выплачивать по достижению ребенком возраста полутора лет.

Москва. В Госдуме России предложили увеличить срок выплат пособия по уходу за ребенком до 3 лет. Автором законопроекта стал депутат комитета Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов, сообщает телеканал Russia Today.

Размер выплат составляет около 40% от среднего заработка. Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком – около 2,9 тыс. рублей, за вторым и последующими – 5,8 тыс. рублей. Средний размер пособия – 11,6 тыс. рублей.

В документе говорится и о пособии в размере 3 тыс. рублей для лиц, чьим детям в возрасте 3-7 лет не досталось место в детском саду. На текущий момент выплачивается не пособие, а ежемесячная компенсация в размере 50 рублей.