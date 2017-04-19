Платформа предназначена для создания региональной образовательной экосистемы.

Москва. «Ростелеком» запустил платформу информационно-библиотечных центров. Платформа предназначена для создания региональной образовательной экосистемы и включает широкий функционал для организации электронного обучения. На ее основе собран цифровой образовательный контент, который ориентирован на все уровни системы образования России.

Информационная система, которую предлагает «Ростелеком», может быть интегрирована с внедренными в образовательные организации электронными дневниками и журналами для обеспечения механизмов сквозной авторизации пользователей. В планах развития платформы - реализация инструментов для проведения тематических, рубежных и итоговых контрольных мероприятий.

Платформа «Ростелекома» представляет собой комплексную автоматизированную информационную систему, включающую в себя модули и сервисы, среди которых: электронная библиотека, единая система построения отчетности в электронном виде, плеер электронного контента. Предусмотрена возможность воспроизведения электронного контента на персональных и планшетных компьютерах в онлайн и офлайн режимах.

Каталог доступного на платформе контента уже насчитывает 1100 наименований электронных форм учебников из федерального перечня, более 500 книг художественной литературы, рекомендуемых Министерством образования и науки Российской Федерации, научно-популярные издания, словари и методические пособия.

«Сегодня Российские школы и вузы активно используют современные технологические решения: электронные дневники и учебники, интерактивные доски, онлайн-курсы, видеонаблюдение и многое другое. Роль современной школьной библиотеки принципиально меняется – она превращается в медиатеку, а вместе с ней меняется и роль библиотекаря – активно участвующего в формировании и наполнении образовательной программы. «Ростелеком» видит востребованность в цифровом контенте и предлагает им новый продукт - платформу информационно-библиотечных центров», - заявила вице-президент ПАО «Ростелеком» Ольга Румянцева.

Этот продукт рассчитан на широкий круг пользователей: школьники и студенты, их законных представители; педагоги; сотрудники региональных органов управления образованием, институты развития образования и органы, ответственные за организацию повышения квалификации педагогических работников. Платформа «Ростелекома» успешно внедрена и эксплуатируется в Новосибирской области и Забайкальском крае.