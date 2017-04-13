Экс-губернатор Челябинской области объявлен в розыск

Это случилось после того, как Михаил Юревич не явился на допрос.

Челябинская область. Правоохранительные органы объявили в розыск экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича из-за неявки на допрос. Являясь фигурантом уголовного дела, он проигнорировал следственное мероприятие 10 апреля, сообщает «Лайф».

По словам адвокатов Юревича, их подзащитный не явился на допрос по состоянию здоровья. Представители Юревича передали следователям необходимые медицинские документы.

Михаил Юревич обвиняется в получении взятки в размере 26 млн рублей от Виталия Тесленко, которого экс-губернатор назначил на должность министра здравоохранения Челябинской области.

17 марта стало известно, что адвокаты Юревича планируют обжаловать возбуждение уголовного дела.