Экс-мэр Архангельска устроил гонки на «Феррари» по московскому торговому центру

Инцидент произошел в заведении в ночь на 10 апреля.

Москва. Бывший мэр Архангельска Александр Донской устроил гонки на большой скорости в торговом центре «Весна» в Москве. Это случилось в ночь на 10 апреля за 10 минут до закрытия комплекса, сообщает телеканал «НТВ».

По предварительным данным, гонщик заехал в торговый центр через погрузочную площадку.

Гонку попытались прервать охранники. Судя по видео, выложенному на YouTube, один сотрудник получил травмы. Задержать водителя все же удалось.

По данным местных СМИ, на момент инцидента в торговом центре уже не было посетителей.