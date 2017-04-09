Трамп может ввести новые санкции против России

Об этом сообщила постпред США при ООН Никки Хейли.

США. ДональдТрамп может ввести новые санкции против России. Как сообщает L!fe, об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

Известно, что президент США обдумывает введение новых санкций и против Ирана. Это связано с поддержкой Сирии.

«Мы будем обсуждать это и уже начали обсуждать», — сказала постпред США при ООН Никки Хейли.

Она также заявила, что спецслужбы располагают засекреченной на данный момент информацией, которая доказывает причастность Дамаска к химической атаке в Идлибе.