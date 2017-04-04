Эрмитаж усилил меры безопасности после теракта в метро Петербурга

Посетителей подвергнут тотальной проверке.

Санкт-Петербург. В Государственном Эрмитаже усилились меры безопасности после взрыва в вагоне метро в Санкт-Петербурге. Все посетители пройдут тотальную проверку, сообщает «Интерфакс». Музей предупредил, что у гостей это может вызвать неудобства.

На официальном сайте Эрмитажа указывается, что «достигнута договоренность между Государственным Эрмитажем и Росгвардией об усилении совместных мер безопасности».

В понедельник, 3 апреля, в Санкт-Петербурге около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв. По данным Национального антитеррористического комитета, погибли 14 человек, около 50 госпитализированы.

В Петербурге во вторник объявили трехдневный траур.