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      Эрмитаж усилил меры безопасности после теракта в метро Петербурга

      18:15, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      18:15, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      69
      0
      #взрыв\n#метро\n#музеи\n#теракт\n#Питер\n#меры безопасности
      Фото: commons.wikimedia.org
      69
      0

      Посетителей подвергнут тотальной проверке.

      Санкт-Петербург. В Государственном Эрмитаже усилились меры безопасности после взрыва в вагоне метро в Санкт-Петербурге. Все посетители пройдут тотальную проверку, сообщает «Интерфакс». Музей предупредил, что у гостей это может вызвать неудобства.

      На официальном сайте Эрмитажа указывается, что «достигнута договоренность между Государственным Эрмитажем и Росгвардией об усилении совместных мер безопасности».

      В понедельник, 3 апреля, в Санкт-Петербурге около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв. По данным Национального антитеррористического комитета, погибли 14 человек, около 50 госпитализированы.

      В Петербурге во вторник объявили трехдневный траур.

      18:15, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      69
      0
      #взрыв\n#метро\n#музеи\n#теракт\n#Питер\n#меры безопасности
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