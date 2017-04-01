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      Анастасия Волочкова пристыдила Алену Водонаеву за высказывания о толстых людях

      20:14, 01 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      20:14, 01 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      73
      0
      #здоровье\n#шоу-бизнес\n#общество
      Фото: Wikimedia Commons
      73
      0

      Телеведущая заявила, что стыдно иметь лишний вес.

      Москва. Известная балерина Анастасия Волочкова пристыдила телеведущую и модель Алену Водонаеву за высказывания о толстых людях. Как пишет 7days, ссора между женщинами произошла на съемках программы «Прямой эфир» с Борисом Корчевниковым.

      На днях бывшая звезда «Дома-2» заявила, что не уважает людей, страдающих от лишнего веса.

      «Не надо только про полноту по причине болезней. Всем понятно о чем я! Разъевшихся и не следящих за собой — не уважаю! Точка!» — цитирует издание слова Водонаевой.

      Она призналась, что даже не пойдет плавать в бассейне, если там есть полные люди: «Я считаю, что стыдно должно быть в наш век информации, с нашими возможностями, знаниями и выбором быть человеком с лишним весом!».

      Заявление Водонаевой было жестко встречено поклонниками. Подписчики в пух и прах раскритиковали откровение Алены.

      «Даже если ваше тело пышных форм — вы прекрасны! Сохраняйте в сердце доброту! А когда некоторые говорят, что не войдут в море с толстыми людьми... Мне хочется сказать: «Так и сиди дома сама! Не осуждай, а помоги! Или довольствуйся дороговизной и деньгами! Но! Это не всё в жизни! Не всё продается и покупается за деньги! Важно человеком оставаться... Но. Это не многим под силу...» — высказалась Волочкова.

      20:14, 01 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      73
      0
      #здоровье\n#шоу-бизнес\n#общество
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