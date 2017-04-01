Анастасия Волочкова пристыдила Алену Водонаеву за высказывания о толстых людях

Телеведущая заявила, что стыдно иметь лишний вес.

Москва. Известная балерина Анастасия Волочкова пристыдила телеведущую и модель Алену Водонаеву за высказывания о толстых людях. Как пишет 7days, ссора между женщинами произошла на съемках программы «Прямой эфир» с Борисом Корчевниковым.

На днях бывшая звезда «Дома-2» заявила, что не уважает людей, страдающих от лишнего веса.

«Не надо только про полноту по причине болезней. Всем понятно о чем я! Разъевшихся и не следящих за собой — не уважаю! Точка!» — цитирует издание слова Водонаевой.

Она призналась, что даже не пойдет плавать в бассейне, если там есть полные люди: «Я считаю, что стыдно должно быть в наш век информации, с нашими возможностями, знаниями и выбором быть человеком с лишним весом!».

Заявление Водонаевой было жестко встречено поклонниками. Подписчики в пух и прах раскритиковали откровение Алены.

«Даже если ваше тело пышных форм — вы прекрасны! Сохраняйте в сердце доброту! А когда некоторые говорят, что не войдут в море с толстыми людьми... Мне хочется сказать: «Так и сиди дома сама! Не осуждай, а помоги! Или довольствуйся дороговизной и деньгами! Но! Это не всё в жизни! Не всё продается и покупается за деньги! Важно человеком оставаться... Но. Это не многим под силу...» — высказалась Волочкова.