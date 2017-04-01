Песков: Путин и Трамп похожи в подходах к международным отношениям

Оба президента настаивают на приоритете национальных интересов.

Москва. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чем похожи глава государства Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп. Как пишет Газета, Песков считает, что у двух президентов очень схожие подходы к международным отношениям.

«Это действительно так выглядит. Они оба настаивают на приоритете национальных интересов. И они хорошо осознают, что в своих национальных интересах поддерживать хорошие отношения с партнером, убедиться в том, что данные отношения взаимовыгодны и что вы готовы учитывать мнения друг друга», - цитирует издание слова пресс-секретаря главы государства.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа могла бы помочь улучшить отношения двух стран.