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      Песков: Путин и Трамп похожи в подходах к международным отношениям

      10:56, 01 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      10:56, 01 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      97
      0
      #политика\n#Владимир Путин\n#общество\n#Дональд Трамп
      Фото: Пресс-служба Президента России
      97
      0

      Оба президента настаивают на приоритете национальных интересов.

      Москва. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чем похожи глава государства Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп. Как пишет Газета, Песков считает, что у двух президентов очень схожие подходы к международным отношениям.

      «Это действительно так выглядит. Они оба настаивают на приоритете национальных интересов. И они хорошо осознают, что в своих национальных интересах поддерживать хорошие отношения с партнером, убедиться в том, что данные отношения взаимовыгодны и что вы готовы учитывать мнения друг друга», - цитирует издание слова пресс-секретаря главы государства.

      Ранее Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа могла бы помочь улучшить отношения двух стран.

      10:56, 01 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      97
      0
      #политика\n#Владимир Путин\n#общество\n#Дональд Трамп
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