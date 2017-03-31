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      Калининградец доедет до Владивостока на велосипеде

      16:10, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      16:10, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      69
      0
      #Россия\n#путешествие\n#велосипед
      Фото: pixabay.com
      69
      0

      Путешественник Алексей Самбуров отправится в одиночный велотур в апреле.

      Калининград. Житель Калининграда Алексей Самбуров планирует совершить велопутешествие из родного города до Владивостока. В настоящее время он активно готовится к заезду, пишет VistaNews.

      На велотур уйдет предположительно 7 месяцев. За это время спортсмен планирует побывать в разных странах: Латвии, Литве, Таджикистане, Киргизии, Узбекистане и Казахстане. Свое путешествие он посвятил фонду «Подари жизнь», который помогает больным детям бороться с раком.

      Алексей Самбуров отправится в велотур в 8:00 часов утра 1 апреля от храма Александра Невского.

      16:10, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      69
      0
      #Россия\n#путешествие\n#велосипед
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