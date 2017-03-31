Калининградец доедет до Владивостока на велосипеде

Путешественник Алексей Самбуров отправится в одиночный велотур в апреле.

Калининград. Житель Калининграда Алексей Самбуров планирует совершить велопутешествие из родного города до Владивостока. В настоящее время он активно готовится к заезду, пишет VistaNews.

На велотур уйдет предположительно 7 месяцев. За это время спортсмен планирует побывать в разных странах: Латвии, Литве, Таджикистане, Киргизии, Узбекистане и Казахстане. Свое путешествие он посвятил фонду «Подари жизнь», который помогает больным детям бороться с раком.

Алексей Самбуров отправится в велотур в 8:00 часов утра 1 апреля от храма Александра Невского.