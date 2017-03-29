В России нашли замену «Боярышнику»

В начале 2017 года в стране увеличилось производство пищевых спиртосодержащих жидкостей.

Москва. В России вместо «Боярышника» стали употреблять кондитерский спирт. Об этом заявил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, сообщает «Национальная Служба Новостей».

«Вроде бы продаж непищевых спиртосодержащих жидкостей нет, не понятно, что с производством, но есть официальная статистика, что за январь-февраль 2017 года спиртосодержащих пищевых жидкостей было произведено 115 миллионов литров. Это в 2,6 раз больше, чем в прошлом году. Значит, население переключилось на спиртосодержащие пищевые жидкости», - рассказал Дробиз в эфире НСН.

Во вторник, 28 марта, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о продлении запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции еще на 90 суток. Федеральная служба планирует распространить это табу и на аналогичные жидкости пищевого назначения.

Запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции ввели 26 декабря 2016 года после с массовой гибели людей в Иркутской области. От отравления контрафактным «Боярышником» пострадали 122 человека, 78 скончались.