В Киеве назвали условия участия России в «Евровидении-2017»

По словам вице-премьера страны Вячеслава Кириленко, Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством.

Киев. Украина. В Киеве назвали условия участия России в «Евровидении». Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на вице-премьера страны Вячеслава Кириленко, Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством.

«Безусловно, мы готовы принять все 43 страны-участницы «Евровидения», в том числе и представителя из России, - цитирует РИА Новости слова украинского политика. - Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена», - сказал вице-премьер.

При этом Кириленко понадеялся на то, что Россия примет такие условия.

Напомним, 22 марта украинская сторона запретила Самойловой въезд на территорию страны сроком на три года. Решение было принято на основании того, что девушка, выступив летом 2015 года на концерте в Крыму, нарушила постановление кабинета министров Украины, по которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова.