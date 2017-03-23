Ярославского семиклассника наградили за отвагу

13-летний школьник получил медаль за помощь при пожаре.

Ярославль. Валентину Шушарину, ученику седьмого класса школы №32 им. В. Терешковой, вручили медаль «За отвагу». Летом 2016 года во время ремонта загорелся дом мальчика. Как сообщает телерадиокомпания «Мир», в тот момент в помещении находились его родители, бабушка и еще трое детей.

«У нас загорелся дом, папа залез под обрешетку, чтобы потушить огонь, но не успел оттуда выбраться. Огонь сильно разгорелся, и я взял молоток, выломал доску, папа вылез», - говорит Валентин.

Глава ярославского МЧС, наградивший мальчика, рассказал, что впервые за последние три года медаль «За отвагу» получил подросток, а не профессиональный спасатель.

Губернатор области выделил семье Шушариных средства на восстановление дома из резервного фонда.