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      Ярославского семиклассника наградили за отвагу

      14:57, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
      14:57, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
      54
      0
      #медали\n#пожар
      Фото: pixabay.com
      54
      0

      13-летний школьник получил медаль за помощь при пожаре.

      Ярославль. Валентину Шушарину, ученику седьмого класса школы №32 им. В. Терешковой, вручили медаль «За отвагу». Летом 2016 года во время ремонта загорелся дом мальчика. Как сообщает телерадиокомпания «Мир», в тот момент в помещении находились его родители, бабушка и еще трое детей.

      «У нас загорелся дом, папа залез под обрешетку, чтобы потушить огонь, но не успел оттуда выбраться. Огонь сильно разгорелся, и я взял молоток, выломал доску, папа вылез», - говорит Валентин.

      Глава ярославского МЧС, наградивший мальчика, рассказал, что впервые за последние три года медаль «За отвагу» получил подросток, а не профессиональный спасатель.

      Губернатор области выделил семье Шушариных средства на восстановление дома из резервного фонда.

      14:57, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
      54
      0
      #медали\n#пожар
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