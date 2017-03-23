Тату-салон превратит москвича в героя Тома Харди

Смельчак решил набить себе татуировку, как у главного героя сериала «Табу».

Москва. Один из московских тату-салонов отобрал одного из ста претендентов и набивает ему татуировку, «как у Тома Харди». Как сообщает «Лайф», акция приурочена к выходу второго сезона популярного британского сериала «Табу».

Счастливчиком оказался москвич Никита Луковенков. Мастера тату-салона набивают ему рисунок в африканском стиле, как у Харди Джеймса Делейни, героя Тома Харди.

Работа достаточно масштабная и требует 4-5 сеансов по 4 часа каждый. Предполагается, что татуировка будет готова к 26 марта.

Процесс ее создания может увидеть любой желающий. Сеансы проходят в специальном стерильном кубе с прозрачными стенами в одном из торговых центров столицы.