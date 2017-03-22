Россияне стали покупать лотерейные билеты в 2 раза чаще

В стране отмечается увеличение точек продаж.

Москва. В России в 2 раза возросли продажи лотерейных билетов. Как сообщает «Информинг. Ру», это связано с невысокой стоимостью лотерейных билетов.

Согласно официальному сайту «Столото», сеть включает более 50 тыс. точек продаж в России. Компания сотрудничает с «МегаФоном», «Пятерочкой», «Связным», «Евросетью», «Почтой России».

Минимальная стоимость лотерейного билета – 25 рублей. По мнению многих россиян, это доступная цена за возможность разбогатеть. По итогам 2016 года, средний выигрыш составил 166 рублей. Всего по купленным на «Почте России» билетам выплатили 8,4 млн выигрышей на общую сумму 1,4 млрд рублей.

В 2016 году продажи лотерейных билетов в отделениях «Почты России» увеличились на 46%. Росту продаж поспособствовало и то, что Роскомнадзор занес в реестр запрещенных сайтов ресурсы с онлайн-казино.

На текущий момент право на организацию лотерей в России есть у Минфина и Минспорта. Крупнейшим оператором лотерей является Торговый Дом «Столото».