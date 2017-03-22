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      Размер социальных пенсий в России увеличат на 129 рублей с 1 апреля

      11:57, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      11:57, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      97
      0
      #пенсии\n#пенсионеры\n#Россия
      Фото: susanin.news
      97
      0

      Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

      Москва. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля социальных пенсий в размере 1,015. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

      Как сообщает независимый информационный портал России и Белоруссии SVOPI, в реальном выражении социальная пенсия увеличится на 129 рублей и составит 8774 рублей.

      Предыдущая индексация состоялась в феврале 2017 года из-за роста инфляции в стране. Тогда выплаты выросли на 5,4%.

      Кроме социальных пенсий этой весной в России вырастет на 0,4% и размер страховой пенсии. В денежном выражении это 54 рубля.

      11:57, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      97
      0
      #пенсии\n#пенсионеры\n#Россия
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