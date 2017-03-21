Россияне просят запретить «Грибы» в соцсетях

Уже сейчас составлена соответствующая петиция.

Россия. Недавняя премьера песни «Тает лед» украинской группы «Грибы» заразила интернет. По данным «Лайф», трек стал настолько назойливым, что россияне решили составить петицию. Активисты хотят на время убрать из соцсетей эту песню и все, что с ней связано. Составители петиции отметили, что людям эта песня сильно мешает сосредоточиться на делах.

Группа «Грибы» внезапно стала популярной после выхода на YouTube клипов «Копы» и Intro. Общее количество просмотров роликов уже перевалило за 20 млн. Клип на песню «Тает лед» имеет свыше 13 млн просмотров.