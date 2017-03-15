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Новости России

Владимир Жириновский и депутаты ЛДПР покинули зал заседаний Госдумы

13:33, 15 марта, 2017
Ксения Чернова
13:33, 15 марта, 2017
Ксения Чернова
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#ЛДПР\n#Владимир Жириновский\n#общество\n#Россия
Фото: Пресс-служба Президента России
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Лидер фракции обвинил «Единую Россию» в давлении на своих однопартийцев.

Москва. Депутаты ЛДПР в полном составе покинули зал заседаний Государственной Думы Российской Федерации. Как пишет Газета, вместе с ними ушел лидер фракции Владимир Жириновский.

К подобному поступку депутатов подтолкнуло обвинение, которое предъявил Жириновский «Единой России». Он заявил, что в подмосковной Рузе «единороссы» оказывали давление на представителей ЛДПР.

«И вас под суд отдадим. В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать, негодяи и подлецы», — сказал Жириновский.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов призвал комиссию по этике внимательно отнестись к данным высказываниям Жириновского.

13:33, 15 марта, 2017
Ксения Чернова
140
0
#ЛДПР\n#Владимир Жириновский\n#общество\n#Россия

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