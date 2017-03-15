Владимир Жириновский и депутаты ЛДПР покинули зал заседаний Госдумы

Лидер фракции обвинил «Единую Россию» в давлении на своих однопартийцев.

Москва. Депутаты ЛДПР в полном составе покинули зал заседаний Государственной Думы Российской Федерации. Как пишет Газета, вместе с ними ушел лидер фракции Владимир Жириновский.

К подобному поступку депутатов подтолкнуло обвинение, которое предъявил Жириновский «Единой России». Он заявил, что в подмосковной Рузе «единороссы» оказывали давление на представителей ЛДПР.

«И вас под суд отдадим. В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать, негодяи и подлецы», — сказал Жириновский.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов призвал комиссию по этике внимательно отнестись к данным высказываниям Жириновского.