Ольга Голодец считает бедность россиян уникальной

Вице-премьер рассказала, что бедными в стране являются работающие люди.

Москва. Вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец считает бедность в России уникальной. Как пишет Лента, бедность, которая сейчас фиксируется в стране, — это бедность работающего населения.

«Коллеги, о какой производительности труда можно говорить, если человек за месяц своей работы получает такие деньги? <…> Это уникальное явление вообще в социальной сфере — работающие бедные, у нас нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7500 рублей» — сказала Голодец.

Средняя заработная плата в России в 2016 году составляла 36,7 тысячи рублей. Однако на уровне минимальной оплаты труда в отечественной экономике работает 4,9 млн человек, указала Голодец.