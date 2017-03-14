Это следует из поправок, подготовленных к законопроекту, который был принят в первом чтении в декабре 2016 года.

Москва. Платный въезд появится в исторические районы городов предложили сделать в государственной думе России. Об этом пишет «Лайф».

Это следует из поправок, подготовленных к законопроекту, который был принят в первом чтении в декабре 2016 года.

«Плату можно будет вводить, только если существует ограничение движения в исторических местах. Законодательное собрание города или субъекта должно будет принять положение, что это место святое и движение там будет ограничено», - сообщил председатель Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Законопроект «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» приняли в первом чтении 319 голосами.