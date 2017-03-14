Об этом шоумен написал в своем в Instagram.

Украина. Актер и шоумен Никита Джигурда завил о том, что хочет выступить на Евровидении-2017 от Донецкой народной республики (ДНР). Об этом он написала в своем Instagram.

По его словам, председатель народного совета республики Денис Пушилин одобрил эту идею.

«Денис Пушилин одобрил моё участие на Евровидении от ДНР, - Огня троллинг, как святое причастие и мирного милосердия пример!», - написал шоумен к видео в своем аккаунте.

JAH-NAT-HAN BRATASH G AL AIR Денис ПУШИЛИН одобрил моё участие на ЕВРОВИДЕНИИ от ДНР, - ОгнЯ ТРОЛЛИНГ, как святое ПРИЧАСТИЕ и мирного МИЛОСЕРДИЯ пример!

В начале марта артист получил паспорт ДНР. Ранее Джигурда, давно проживающий в Москве, неоднократно подчеркивал, что является гражданином Украины, а не России. Также он высказывал намерение стать украинским президентом.

Евровидение-2017 пройдет в Киеве 9, 11 и 13 мая.

Напомним, ранее стало известно, что Россию на международном песенном конкурсе представит певица в инвалидном кресле Юлия Самойлова.