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Новости России

Никита Джигурда собирается выступить на Евровидении-2017 от ДНР

19:00, 14 марта, 2017
Диана Ворончихина
19:00, 14 марта, 2017
Диана Ворончихина
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#шоу-бизнес\n#Евровидение\n#конкурс\n#ДНР\n#шоу\n#Никита Джигурда
Фото: instagram.com/instadzhigurda
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Об этом шоумен написал в своем в Instagram.

Украина. Актер и шоумен Никита Джигурда завил о том, что хочет выступить на Евровидении-2017 от Донецкой народной республики (ДНР). Об этом он написала в своем Instagram.

По его словам, председатель народного совета республики Денис Пушилин одобрил эту идею.

«Денис Пушилин одобрил моё участие на Евровидении от ДНР, - Огня троллинг, как святое причастие и мирного милосердия пример!», - написал шоумен к видео в своем аккаунте.

JAH-NAT-HAN BRATASH G AL AIR Денис ПУШИЛИН одобрил моё участие на ЕВРОВИДЕНИИ от ДНР, - ОгнЯ ТРОЛЛИНГ, как святое ПРИЧАСТИЕ и мирного МИЛОСЕРДИЯ пример!

В начале марта артист получил паспорт ДНР. Ранее Джигурда, давно проживающий в Москве, неоднократно подчеркивал, что является гражданином Украины, а не России. Также он высказывал намерение стать украинским президентом.

Евровидение-2017 пройдет в Киеве 9, 11 и 13 мая.

Напомним, ранее стало известно, что Россию на международном песенном конкурсе представит певица в инвалидном кресле Юлия Самойлова

19:00, 14 марта, 2017
Диана Ворончихина
46
0
#шоу-бизнес\n#Евровидение\n#конкурс\n#ДНР\n#шоу\n#Никита Джигурда

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