Президент России впервые провёл телефонные переговоры с султаном Омана

Москва. По инициативе оманской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что собеседники провели обстоятельный обзор состояния и перспектив развития российско-оманского взаимодействия. Особое внимание уделено расширению торгово-экономической кооперации и реализации взаимовыгодных совместных проектов, в том числе в транспортно-логистической сфере. Главы государств также обменялись мнениями в отношении ситуации в ближневосточном регионе.

Владимир Путин также поздравил султана и его народ с началом Рамадана.

Отметим, что этот телефонный разговор является первым в истории контактом лидеров двух стран со времени установления дипломатических отношений. Они были установлены между СССР и Оманом в 1985 году. Посольства в двух странах были открыты в 1987 году. В 1991 году Оман официально признал Россию в качестве правопреемницы Советского Союза.