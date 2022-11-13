Путин предложил лишать российского гражданства бывших иностранных подданных за очернение армии РФ

Москва. Владимир Путин представил на рассмотрение Госдумы поправку к принятому в первом чтении проекту закона о гражданстве. Как пишет «Интерфакс», согласно президентской поправке, бывшего гражданина иностранного государства, получившего подданство Российской Федерации, могут лишить этого права за дискредитацию армии, призывы к нарушению территориальной целостности РФ, а также за участие в работе нежелательной неправительственной организации.

Инициативу прокомментировал глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. «Если люди, дававшие при вступлении в гражданство клятву на верность России и обещавшие соблюдать наши законы, ее нарушили, они тем самым уже добровольно расторгли договор с государством, предоставившим им свою защиту и права гражданина России, и это дает государству право отменить решение о предоставлении гражданства», — отметил Пискарев.

По словам председателя думского комитета, сегодня в России деятельность 67 зарубежных организаций признана нежелательной. По мнению Пискарева, их количество значительно больше официальной цифры.

«Эти НПО активно включены в антироссийскую деятельность, в том числе в разжигание межнациональной и межконфессиональной вражды, вмешательство в выборы, вовлечение подростков в наркопотребление и деструктивную деятельность, пропаганду ЛГБТ, а также участвуют в сборе средств для финансирования противника», — подчеркнул Василий Пискарев.