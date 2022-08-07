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Экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса выписали из больницы в итальянской Ольбии

12:30, 07 августа, 2022
Юрий Абашев
Экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса выписали из больницы в итальянской Ольбии
12:30, 07 августа, 2022
Юрий Абашев
64
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#Италия\n#Россия\n#Анатолий Чубайс
Фото: unsplash.com
64
0

Пациент отправился на реабилитацию в Германию.

Италия. Бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса выписали из больницы в итальянской коммуне Ольбия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание La Repubblica

Ранее Чубайс был госпитализирован. У него обнаружили синдром Гийена – Барре, острое аутоиммунное заболевание, которое охватывает группу острых нарушений периферической нервной системы. В данный момент состояние пациента улучшилось. 6 августа его выписали из больницы.

Врачи уверены, что у Чубайса именно синдром Гийена – Барре, а не отравление химическими веществами. Осталось дождаться подтверждение в токсикологических анализах.

12:30, 07 августа, 2022
Юрий Абашев
64
0
#Италия\n#Россия\n#Анатолий Чубайс