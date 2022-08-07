Экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса выписали из больницы в итальянской Ольбии

Италия. Бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса выписали из больницы в итальянской коммуне Ольбия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание La Repubblica

Ранее Чубайс был госпитализирован. У него обнаружили синдром Гийена – Барре, острое аутоиммунное заболевание, которое охватывает группу острых нарушений периферической нервной системы. В данный момент состояние пациента улучшилось. 6 августа его выписали из больницы.

Врачи уверены, что у Чубайса именно синдром Гийена – Барре, а не отравление химическими веществами. Осталось дождаться подтверждение в токсикологических анализах.