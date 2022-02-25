В Кремле предварительно согласились на переговоры с Украиной в Минске

Москва. Президент России готов отправить в Минск делегацию для переговоров с руководством Украины. Это подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Он напомнил, что 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому руководству с предложением обсудить нейтральный статус своей страны. Песков напомнил, что одна из задач операции российских войск на Украине — демилитаризация и денацификация соседнего государства.

«А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», - отметил Песков.

По его словам, в состав российской делегации для переговоров с Украиной могут войти представители Минобороны, МИД и администрации президента России.

Напомним, по данным Минобороны, Киев блокирован российскими десантниками с западного направления, также окружен Чернигов.