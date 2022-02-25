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В Кремле предварительно согласились на переговоры с Украиной в Минске

18:02, 25 февраля, 2022
Евгений Кандаков
В Кремле предварительно согласились на переговоры с Украиной в Минске
18:02, 25 февраля, 2022
Евгений Кандаков
103
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#Россия\n#Владимир Путин\n#Владимир Зеленский\n#Кремль\n#Дмитрий Песков\n#переговоры\n#конфликт\n#Украина
Фото: ok.ru/group 53612600492274
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Ранее президент Владимир Зеленский выразил готовность обсудить нейтральный статус своей страны.

Москва. Президент России готов отправить в Минск делегацию для переговоров с руководством Украины. Это подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Он напомнил, что 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому руководству с предложением обсудить нейтральный статус своей страны. Песков напомнил, что одна из задач операции российских войск на Украине — демилитаризация и денацификация соседнего государства.

«А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», - отметил Песков.

По его словам, в состав российской делегации для переговоров с Украиной могут войти представители Минобороны, МИД и администрации президента России.

Напомним, по данным Минобороны, Киев блокирован российскими десантниками с западного направления, также окружен Чернигов.

18:02, 25 февраля, 2022
Евгений Кандаков
103
0
#Россия\n#Владимир Путин\n#Владимир Зеленский\n#Кремль\n#Дмитрий Песков\n#переговоры\n#конфликт\n#Украина