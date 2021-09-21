ЦИК России подвёл итоги выборов: в Госдуму проходят пять партий

Если считать «одномандатников», то в нижнюю палату парламента проходят восемь политических объединений.

Москва. Россия. ЦИК России подвёл предварительные итоги парламентских выборов, прошедших 17-19 сентября 2021 года. Соответствующая информация размещена на сайте органа.

Глава ЦИК Элла Памфилова признала выборы состоявшимися. Явка составила 51,68% от общего числа избирателей. В Государственную Думу по итогу проходят 5 политических партий: «Единая Россия» (49,82%), КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), Справедливая Россия (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).

Кроме того, по одномандатным округам в Госдуму проходят представители трёх партий, поэтому в Думе будут представители 8 партий.

Глава ЦИК заявила, что избирательные комиссии должны решительно отменять выборы на участках, где выявили фальсификации или есть сомнения в точности результатов. Она назвала это «залогом чистоты выборов».

Окончательные итоги выборов подведут в пятницу, 24 сентября. К этому времени в ЦИК рассмотрят все жалобы и примут по ним решения.