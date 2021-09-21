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ЦИК России подвёл итоги выборов: в Госдуму проходят пять партий

10:09, 21 сентября, 2021
Андрей Бирюков
ЦИК России подвёл итоги выборов: в Госдуму проходят пять партий
10:09, 21 сентября, 2021
Андрей Бирюков
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#Россия\n#выборы\n#Госдума
Фото: Госдума России
294
0

Если считать «одномандатников», то в нижнюю палату парламента проходят восемь политических объединений.

Москва. Россия. ЦИК России подвёл предварительные итоги парламентских выборов, прошедших 17-19 сентября 2021 года. Соответствующая информация размещена на сайте органа. 

Глава ЦИК Элла Памфилова признала выборы состоявшимися. Явка составила 51,68% от общего числа избирателей. В Государственную Думу по итогу проходят 5 политических партий: «Единая Россия» (49,82%), КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), Справедливая Россия (7,46%) и «Новые люди» (5,32%). 

Кроме того, по одномандатным округам в Госдуму проходят представители трёх партий, поэтому в Думе будут представители 8 партий. 

Глава ЦИК заявила, что избирательные комиссии должны решительно отменять выборы на участках, где выявили фальсификации или есть сомнения в точности результатов. Она назвала это «залогом чистоты выборов». 

Окончательные итоги выборов подведут в пятницу, 24 сентября. К этому времени в ЦИК рассмотрят все жалобы и примут по ним решения. 

10:09, 21 сентября, 2021
Андрей Бирюков
294
0
#Россия\n#выборы\n#Госдума
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