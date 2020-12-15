Путин поздравил Байдена с победой на выборах

Российский лидер отправил кандидату от Демократической партии телеграмму.



Москва. Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Текст направленной кандидату от Демократической партии телеграммы приводит пресс-служба Кремля.

В частности, в своем послании российский лидер пожелал Байдену успехов на посту главы государства. Также Путин выразил уверенность, что Россия и США, несмотря на имеющиеся разногласия, могут совместно решать многие проблемы, с которыми сейчас сталкивается мир.

По мнению президента России, равноправное сотрудничество двух держав отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества.

Напомним, победа кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байдена была окончательно определена в ночь на 15 декабря голосованием коллегии выборщиков от всех штатов. 306 из них поддержали Джо Байдена и лишь 232 – кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

Результаты голосования коллегии выборщиков должны утвердить 6 января 2021 года обе палаты Конгресса США. 20 января избранный президент вступит в должность.