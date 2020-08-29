Владимир Путин признал результаты выборов в Белоруссии

Президент России назвал голосование у соседей «легитимным».

Москва. Россия признает выборы в Белоруссии состоявшимися и легитимными. Как пишет РГ, об этом президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

«Белорусские власти пригласили БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека – прим. ред.) ОБСЕ принять участие в контроле над выборами. Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была заготовлена позиция по результатам этих выборов. <…> Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны», – подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что сразу признал легитимность выборов и поздравил Александра Лукашенко с победой.

Напомним, после проведения выборов в Белоруссии начались массовые акты протестов, жители выражали несогласие с оглашенными результатами голосования. В связи с происходящим Россия даже подготовила резерв силовиков на случай активизации беспорядков. Однако позже Лукашенко заявил об относительной стабилизации обстановки в стране.