Минтимер Шаймиев спел на открытии памятника самому себе

Бюсты Героев Труда устанавливают на их малой родине по указу Владимира Путина.



Аняково. Татарстан. Бюст первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева открыли на его родине. Как пишет «Бизнес-газета», в селе Аняково Актанышского района по этому случаю 26 августа собрались официальные лица республики во главе с действующим руководителем региона Рустамом Миннихановым.

На мероприятии присутствовал и сам виновник торжества. «Легче работать, чем слышать столько хвалебных высказываний», - приводит издание слова Минтимера Шаймиева, которыми он подытожил все произнесенное в его адрес в этот день. Также он поблагодарил скульптора Фаниля Валиуллина, и даже спел на радостях под гармошку куплет из татарской народной песни.

После церемонии открытия гости посетили расположенный рядом с Аняково парк отдыха «Бабайда кунакта» («В гостях у дедушки»).

Напомним, бюсты Героев России и Героев Труда устанавливают на их родине по указу президента России Владимира Путина. Звание Героя Труда было присвоено Минтимеру Шаймиеву в 2017 году.