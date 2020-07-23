Михаил Дегтярев потребовал снизить тарифы на отопление в Хабаровском крае

В среднем за услуги ЖКХ население региона отдает 22% всех доходов.



Хабаровск. Хабаровский край. Уменьшить тарифы на отопление в Хабаровском крае призвал временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Дегтярев. Соответствующие поручения были даны чиновникам на заседании по подготовке региона к отопительному сезону, пишет «Интерфакс».

На совещании обсуждалось также снижение доли расходов на ЖКХ в совокупном доходе семьи. Сейчас в среднем по Хабаровскому краю она составляет 22%.

При этом в отдельных регионах России средняя планка платежей за жилищно-коммунальные услуги установлена в пределах 10%, остальное покрывают из бюджета, отметил министр ЖКХ края Дарий Тюрин. Власти края намерены рассмотреть варианты снижения максимальной доли затрат малообеспеченных семей до 10% или 15%.

Кроме того, врио губернатора Михаил Дегтярев поручил навести порядок с поставками топлива в отдаленные районы. С недобросовестными поставщиками, которые пытаются нажиться на этом, следует разобраться через правоохранительные органы, заявил руководитель региона.

Добавим, на совещании было принято решение выделить муниципалитетам края дополнительные 200 млн рублей на капитальный ремонт сетей к отопительному сезону.

Сергей Дегтярев был назначен врио губернатора 20 июля, до этого он возглавлял думский комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Прежнего главу региона Сергея Фургала задержали 9 июля по обвинению в организации заказных убийств. Вскоре после этого президент России Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.