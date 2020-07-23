В Госдуме обсудят закон о штрафах за рискованное вождение для мотоциклистов

Речь идет о езде между рядами и в одной полосе с автомобилями.



Москва. Законопроект о штрафах за рискованные маневры для мотоциклистов и владельцев мопедов разработали в Госдуме. Как пишут «Известия», в документе предлагается назначить наказания за опасное лавирование между рядами и параллельное движение в одной полосе с машинами.

По словам автора инициативы, депутата Светланы Бессараб, штраф за движение в одной полосе параллельно с автомобилем может составить 3 тыс. рублей. На 15 тыс. рублей предполагается штрафовать за опасное лавирование между рядов. Законопроект уже направлен на обсуждение в правительство.

По словам парламентария, цель инициативы – снижение смертности и травматизма при ДТП. Известно, что в дорожных авариях байкеров погибает почти в 30 раз больше, чем автомобилистов. Это неудивительно, ведь мотоциклисты практически не защищены от травм в силу особенностей их «железных коней», отметила Светлана Бессараб. Пресечь смертельные маневры любителей двухколесных транспортных средств можно только крупными штрафами, считает депутат.

Кстати, по данным ГИБДД, за последние 5 лет в России произошло 35,5 тыс. ДТП с участием мотоциклов, мопедов и приравненных к ним ТС. В этих авариях погибли без малого 4 тыс. человек, и почти 40 тыс. получили травмы различной степени тяжести.