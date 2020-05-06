Владимир Панов покинул пост мэра Нижнего Новгорода

Ему предложили должность спецпредставителя Росатома по вопросам развития Арктики.



Нижний Новгород. Нижегородская область. Городская дума Нижнего Новгорода приняла отставку главы города Владимира Панова. Внеочередное заседание в режиме видеоконференции депутаты провели 6 мая, сообщает «Интерфакс».

Исполнять обязанности градоначальника будет первый заместитель мэра Юрий Шалабаев. Ранее он работал заместителем министра финансов правительства региона. В конце 2019 года был назначен замглавы Нижнего Новгорода. Является победителем конкурса «Лидеры России 2018-2019».

Как ожидается, в ближайшее время Владимир Панов займет должность спецпредставителя госкорпорации Росатом по вопросам развития Арктики. В круг его обязанностей войдут вопросы координации работы между Росатомом как инфраструктурным оператором Северного морского пути и органами власти, которые решают задачи развития арктического побережья России на федеральном и региональном уровнях.

Добавим, главой Нижнего Новгорода Владимира Панова избрали депутаты Гордумы в январе 2018 года.