Путин поручил компенсировать стоимость автомобилей для населения на 7 млрд рублей

На совещании с автопроизводителями говорилось и о других мерах поддержки отрасли.



Ново-Огарево. Московская область. Видеосовещание по вопросам поддержки автопрома провел президент России Владимир Путин. На нем обсуждались меры государственной помощи производителям.

В частности, глава государства предложил выделить средства на поддержание спроса: 7 млрд рублей необходимо направить на программы покупки легковых автомобилей населением на льготных условиях. Еще 6 млрд будут выделены на субсидирование приобретения коммерческих автомобилей в лизинг.

Также президент напомнил, что 12 ведущих автопроизводителей России вошли в перечень системообразующих предприятий. Это значит, что они могут претендовать на получение льготных кредитов на пополнение оборотных средств. Ставка по нему субсидируется в размере ключевой ставки Центробанка, а половина кредита обеспечиваться гарантиями Министерства финансов. Программа должна стартовать с будущей недели, уточнил Владимир Путин.

Кроме того, из федерального бюджета уже выделены 5,2 млрд рублей на приобретение 1 200 реанимобилей для регионов, напомнил глава государства.