Правительство Ингушетии отправлено в отставку в связи с уходом премьер-министра

Глава республики Махмуд-Али Калиматов представил и. о. председателя нового кабмина.



Магас. Ингушетия. Руководитель Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отправил в отставку правительство региона. Как пояснили в пресс-службе главы республики, причина – уход с поста председателя кабмина Константина Сурикова.

Отмечается, что премьер подал в отставку по семейным обстоятельствам. В соответствии с Конституцией региона, вслед за председателем полномочия сложило и правительство.

Исполняющим обязанности главы кабмина назначен Владимир Сластенин, работавший ранее первым вице-премьером Ингушетии.

«Во главе с Константином Юрьевичем региональное Правительство за непродолжительный период добилось неплохих результатов, наметились пути динамичного развития республики. Я искренне благодарен ему за работу», - заявил Махмуд-Али Калиматов.

Также глава региона сообщил, что Константин Суриков остается в его команде в качестве советника по инвестиционной политике.

Кроме того, Махмуд-Али Калиматов уточнил, что правительство Ингушетии продолжит работу в действующем составе.