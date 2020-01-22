Матвиенко предложила запретить двойное гражданство для дипломатов

Данное требование могут распространить и на другие категории госслужащих.



Москва. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым дополнить список должностей, для назначения на которые нельзя иметь второе гражданство. Об этом она заявила 22 января на открытии весенней сессии верхней палаты Федерального Собрания.

«Есть факты получения зарубежного гражданства и вида на жительства, в том числе и дипломатами. Недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись нашему государству, особенно с учётом нынешней непростой международной обстановки. Считаю, следует подумать над расширением списка должностей, которые не могут занимать лица, имеющие второе гражданство или вид на жительство другого государства», - приводит слова Валентины Матвиенко пресс-служба Совфеда

Заняться этой работой спикер верхней палаты попросила Комитет СФ по международным делам.

Напомним, в послании Федеральному Собранию от 15 января 2020 года президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию запрет на наличие иностранного гражданства или вида на жительство для сенаторов, членов правительства России, руководителей федеральных органов власти и судей, а также глав регионов и депутатов Госдумы. Аналогичное требование выдвинуто к кандидатам на пост президента страны. Они должны проживать в России не менее 25 лет, им нельзя иметь иностранное гражданство или вид на жительство другой страны как во время выборов, так и ранее.