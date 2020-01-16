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Мишустин запланировал кадровые перестановки в правительстве России

12:44, 16 января, 2020
Евгений Кандаков
Мишустин запланировал кадровые перестановки в правительстве России
12:44, 16 января, 2020
Евгений Кандаков
152
0
#Дмитрий Медведев\n#Владимир Путин\n#кадры\n#ФНС\n#Председатель Правительства РФ\n#чиновники\n#Правительство РФ\n#Госдума
Фото: twitter.com/kommersant
152
0

Об этом глава ФНС, которого выдвинули на пост премьера, заявил после встречи с депутатами Госдумы.

Москва. Михаил Мишустин в случае своего избрания премьером намерен провести изменения в правительстве России. Об этом он заявил на встрече с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме, пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал глава фракции Сергей Неверов, Михаил Мишустин пообещал, что будет обсуждать кандидатуры на должности министров с думскими фракциями. Также он подчеркнул, что изменения в составе кабмина будут.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Бывшему главе кабмина предложено занять пост зампредседателя Совбеза России. Новым главой правительства президент хочет видеть руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Его кандидатуру Владимир Путин внес на согласование в Госдуму. Вопрос будет рассмотрен 16 января в 14 часов (мск).

12:44, 16 января, 2020
Евгений Кандаков
152
0
#Дмитрий Медведев\n#Владимир Путин\n#кадры\n#ФНС\n#Председатель Правительства РФ\n#чиновники\n#Правительство РФ\n#Госдума

 

 

 


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