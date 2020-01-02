  • $ 61.91 ↓
  • € 69.34 ↑

Эстонские власти напомнили России о территориальных претензиях

11:40, 02 января, 2020
Ксения Чернова
Эстонские власти напомнили России о территориальных претензиях
11:40, 02 января, 2020
Ксения Чернова
70
0
#Россия\n#Эстония\n#граница
Фото: facebook.com (Хенн Пыллуаас)
70
0

Таллин настаивает на возвращении земель, входящих в состав Псковской и Ленинградской областей.

Санкт-Петербург. Эстонские власти напомнили России о территориальных претензиях. Таллин настаивает на возвращении земель, входящих в состав Псковской и Ленинградской областей, пишет Газета.

В новогоднем обращении председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас напомнил, что в настоящее время продолжает действовать Тартуский мирный договор. Этот документ почти 100 лет назад подписали РСФСР и Эстония, после чего североевропейское государство получило земли, которые сейчас входят в состав Псковской и Ленинградской областей. К России перешли эти территории после вхождения республики в состав СССР.

Пыллуаас отметил, что Тартуский мирный договор все еще действителен и в настоящее время находится в реестре действующих международных договоров ООН. Он добавил, что после восстановления независимости «все страны» признали Эстонию правопреемником государства 1918 года «во всех проявлениях, включая государственную границу».

Москва же считает, что Тартуский мирный договор утратил свою силу.

11:40, 02 января, 2020
Ксения Чернова
70
0
#Россия\n#Эстония\n#граница

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Новая праздничная иллюминация в Ижевске, гибель школьницы во время игры с кошкой и польза прерывистого голодания: что произошло минувшей ночью

08:00, 26 декабря, 2019
3812

Пешеходный переход ликвидировали на улице Максима Горького в Ижевске

3114
13:50, 26 декабря, 2019

Ушел из жизни член Общественной палаты Удмуртии Александр Радевич

2859
10:17, 28 декабря, 2019

Поезд сбил автомобиль в Удмуртии

2490
15:30, 27 декабря, 2019

В Ижевске три человека погибли в «пьяных» ДТП

2373
16:00, 27 декабря, 2019

Умерла народная артистка СССР Галина Волчек

21:29, 26 декабря, 2019
1635

Трех бывших полицейских в Уфе осудили за изнасилование дознавательницы

1568
15:44, 26 декабря, 2019

Певица Пелагея рассталась с хоккеистом Телегиным

1300
17:53, 26 декабря, 2019

Елену Батурину объявили в федеральный розыск

1282
11:09, 28 декабря, 2019

Пенсионерки наладили нелегальное производство на спиртзаводе в Челябинской области

1199
15:30, 28 декабря, 2019

Китай потребовал от США объясниться по делу Сноудена

17:31, 26 декабря, 2019
1656

Официальные власти Ливии попросили военную помощь у Турции

1069
11:45, 27 декабря, 2019

Жители Курил невольно обидели пожилую японку своим приветствием

1043
12:15, 27 декабря, 2019

Макрон не поздравил французов с Рождеством и вызвал их негодование

962
15:50, 27 декабря, 2019

Ученые: акулы могут остаться без чешуи из-за изменения химического состава воды

958
12:14, 28 декабря, 2019

Лонгриды

Молодой и активный

12:25, 31 декабря, 2019

Философия красоты

15:47, 25 декабря, 2019

Отпуск за один день

13:36, 25 декабря, 2019

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019

Цветам все возрасты покорны

17:41, 02 декабря, 2019

Первый экопункт в Удмуртии

18:46, 29 ноября, 2019

Музыка нас связала

08:43, 29 ноября, 2019