Таллин настаивает на возвращении земель, входящих в состав Псковской и Ленинградской областей.

Санкт-Петербург. Эстонские власти напомнили России о территориальных претензиях. Таллин настаивает на возвращении земель, входящих в состав Псковской и Ленинградской областей, пишет Газета.

В новогоднем обращении председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас напомнил, что в настоящее время продолжает действовать Тартуский мирный договор. Этот документ почти 100 лет назад подписали РСФСР и Эстония, после чего североевропейское государство получило земли, которые сейчас входят в состав Псковской и Ленинградской областей. К России перешли эти территории после вхождения республики в состав СССР.

Пыллуаас отметил, что Тартуский мирный договор все еще действителен и в настоящее время находится в реестре действующих международных договоров ООН. Он добавил, что после восстановления независимости «все страны» признали Эстонию правопреемником государства 1918 года «во всех проявлениях, включая государственную границу».

Москва же считает, что Тартуский мирный договор утратил свою силу.