Новак: с 1 января Россия и Украина обнулят взаимные претензии по газу

В частности, стороны откажутся от арестов имущества друг друга.



Москва. С 1 января Москва и Киев снимут взаимные претензии по газу. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24», сообщает RT.

«Договорились о том, что с 1 января обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты с имущества в счет принятых решений по судебным искам», - пояснил глава Минэнерго.

Данное соглашение проанонсировал ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он рассказал, что стороны подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий и отзовут иски.

При этом по решениям Стокгольмского арбитражного суда до конца года «Газпром» выплатит около 2,9 млрд долларов. Претензии на 7,4 млрд долларов снимет в ответ Киев.