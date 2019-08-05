Депутат предложил не выдавать кредиты россиянам младше 25 лет

За исключением оплаты образования и покупки жилья.

Санкт-Петербург. Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ограничить выдачу кредитов россиянам младше 25 лет, кроме оплаты образования и покупки жилья. Как пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости, народный избранник направил инициативу премьер-министру Дмитрию Медведеву.

По мнению депутата, многие молодые люди злоупотребляют кредитами и берут их на не самые необходимые вещи. В том числе на покупку гаджетов, автомобилей или для оплаты заграничного отдыха.

Таким образом, по его словам, более 50% россиян до 35 лет являются должниками, что побуждает их открывать новые кредиты для оплаты предыдущих. Такая ситуация негативно влияет на государственные интересы в части развития института брака, деторождения и инвестиций в будущее, считает Петров.