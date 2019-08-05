  • $ 64.64 ↑
  • € 71.71 ↑

Депутат предложил не выдавать кредиты россиянам младше 25 лет

11:40, 05 августа, 2019
Дарья Снидкова
Депутат предложил не выдавать кредиты россиянам младше 25 лет
11:40, 05 августа, 2019
Дарья Снидкова
129
0
#Санкт-Петербург\n#инициативы\n#возраст\n#долги\n#депутат\n#кредит
Фото: Pixabay
129
0

За исключением оплаты образования и покупки жилья.

Санкт-Петербург. Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ограничить выдачу кредитов россиянам младше 25 лет, кроме оплаты образования и покупки жилья. Как пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости, народный избранник направил инициативу премьер-министру Дмитрию Медведеву.  

По мнению депутата, многие молодые люди злоупотребляют кредитами и берут их на не самые необходимые вещи. В том числе на покупку гаджетов, автомобилей или для оплаты заграничного отдыха.

Таким образом, по его словам, более 50% россиян до 35 лет являются должниками, что побуждает их открывать новые кредиты для оплаты предыдущих. Такая ситуация негативно влияет на государственные интересы в части развития института брака, деторождения и инвестиций в будущее, считает Петров.

11:40, 05 августа, 2019
Дарья Снидкова
129
0
#Санкт-Петербург\n#инициативы\n#возраст\n#долги\n#депутат\n#кредит

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Продолжительные дожди придут в Удмуртию

12:35, 31 июля, 2019
3195

Министр здравоохранения Удмуртии покинул свой пост

3066
09:14, 02 августа, 2019

Девять человек, в том числе пять детей, пострадали в аварии в Удмуртии

3062
16:25, 29 июля, 2019

Все свое держи при себе: 36 жителей Ижевска стали жертвами мошенников из-за своих интимных фото

2693
11:41, 30 июля, 2019

Тело подростка, пропавшего в феврале после дискотеки, нашли в Удмуртии

2534
09:30, 02 августа, 2019

После продолжительной болезни Армен Джигарханян вернулся в театр

15:30, 02 августа, 2019
6395

Под Нижневартовском нашли обломки вертолёта-«призрака»

1634
17:40, 01 августа, 2019

Тропические постельные клопы начали атаковать жителей Москвы

1184
16:30, 02 августа, 2019

Правительство России утвердило список потенциально опасных пород собак

1161
10:50, 30 июля, 2019

Пятисантиметровые летающие тараканы появились в Сочи

1016
09:24, 31 июля, 2019

Зарплата Зеленского на посту президента Украины составила чуть больше 70 тыс рублей в месяц

10:33, 03 августа, 2019
1133

Принц Гарри решил не становиться многодетным отцом

1112
18:10, 31 июля, 2019

В Канаде нашли окаменелости древнего хищника

1036
14:25, 31 июля, 2019

Пьяный посетитель зоопарка в Казахстане оседлал жирафа

932
16:20, 29 июля, 2019

Жителей Туркмении начали задерживать за слухи о «смерти» президента Бердымухамедова

866
10:40, 29 июля, 2019

Мультимедиа

Отбор проб воздуха и почвы за вредные вещества в Камбарке

02 августа, 2019

Мобильный пункт «Тест на ВИЧ. Экспедиция» в Ижевске

01 августа, 2019

В Удмуртии полицейские со стрельбой задержали грабителя

01 августа, 2019