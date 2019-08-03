Путин подписал закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона

Для этого будет необходимо получить согласие одного из родителей.

Москва. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий искать пропавших детей по геолокации телефона. Документ о внесении изменений в закон «Об оперативно-розыскной деятельности» опубликован на портале правовой информации.

Для поиска ребенка по сигналу телефона необходимо будет получить разрешение одного из родителей или опекунов. При этом оперативники должны в течение суток уведомить суд, а в течение 48 часов получить судебное решение о проведении поиска или его прекращении.