В России задумались над смягчением закона о «суверенном рунете»

Ранее власти планировали создать нацсистему доменных имен на базе Роскомнадзора.

Москва. В России планируют смягчить законопроект о «суверенном рунете». Об этом пишет «Ъ».

Как рассказал газете информированный источник, из законопроекта, прошедшего первое чтение в Госдуме, могут убрать требование о создании национальной системы доменных имен на базе Роскомнадзора. Дело в том, что в стране уже есть запасной реестр доменных имен, созданный по решению Координационного центра национального домена сети. Кроме того, расширение полномочий ведомства вызвало критику в бизнес-сообществе.

Напомним, в России хотят внести поправки к законам «О связи» и «Об информации». Они должны обеспечить работу интернета в стране в случае отключения от западных серверов. Также поправки предполагают создание централизованной системы управления сетью.