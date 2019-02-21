В России приняли закон о паллиативной помощи

Пациенты смогут получать помощь на дому.

Москва. Госдума России приняла в третьем чтении закон о паллиативной помощи. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Пациенты смогут получать паллиативную помощь не только в больнице, но и на дому в каждом регионе страны.

«Люди бесплатно будут обеспечены необходимыми обезболивающими и медицинскими изделиями и смогут дома, рядом со своими близкими, получать всю необходимую поддержку, как медицинскую, так и психологическую», - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, закон предусматривает случаи, когда состояние человека не позволяет «выразить ему свою волю и отсутствует законный представитель». В таком случае помощь также будет оказана.

Напомним, в среду, 20 февраля, в ходе послания президента Федеральному собранию, Путин поручил депутатам как можно скорее завершить работу над законопроектом.