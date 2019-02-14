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Депутата Госсовета Удмуртии Андрея Смирнова посадили под домашний арест

Медведев пообещал лично проверять региональных чиновников на выполнение нацпроектов

15:23, 14 февраля, 2019
Дарья Снидкова
15:23, 14 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#Дмитрий Медведев\n#власть и чиновники\n#Москва\n#проверка
Фото: Правительство России
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Представители власти понесут «весьма серьезную» ответственность.

Москва. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал лично вместе с членами правительства выезжать в регионы и контролировать выполнение майского указа президента Владимира Путина. Именно чиновники, по заявлению премьера, должны нести персональную и «весьма серьезную» ответственность за реализацию нацпроектов, пишет «Ъ».  

«И за каждую недостроенную школу или километр дороги, необустроенный парк или неубранную свалку будет отвечать не абстрактная власть, а конкретный чиновник», — сказал Медведев.

 

 

15:23, 14 февраля, 2019
Дарья Снидкова
140
0
#Дмитрий Медведев\n#власть и чиновники\n#Москва\n#проверка

 

 

 


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