Медведев пообещал лично проверять региональных чиновников на выполнение нацпроектов

Представители власти понесут «весьма серьезную» ответственность.

Москва. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал лично вместе с членами правительства выезжать в регионы и контролировать выполнение майского указа президента Владимира Путина. Именно чиновники, по заявлению премьера, должны нести персональную и «весьма серьезную» ответственность за реализацию нацпроектов, пишет «Ъ».

«И за каждую недостроенную школу или километр дороги, необустроенный парк или неубранную свалку будет отвечать не абстрактная власть, а конкретный чиновник», — сказал Медведев.