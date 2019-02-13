В Совфеде задумались об ужесточении критериев к кандидатам в сенаторы

Валентина Матвиенко озвучила инициативу после ареста Рауфа Арашукова.

Москва. Профильный комитет верхней палаты парламента подготовит предложения по совершенствованию проверки кандидатов в сенаторы. Такое поручение озвучила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, пишет «Ъ».

По ее мнению, кандидатом может быть «человек с достойной репутацией, а не иначе».

Также Матвиенко посчитала ненужным вводить в стране прямые выборы на этот пост: в настоящий момент каждый регион отправляет по одному представителю от исполнительной и законодательной ветвей власти.

Напомним, сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова задержали в зале заседания Совфеда 30 января. Его обвиняют в участии в преступном сообществе, давлении на свидетелей и организации убийств.