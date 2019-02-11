Россия потребовала вернуть свой взнос в бюджет ОЗХО

Москва отказывается участвовать в финансировании атрибутивного механизма.

Москва. Россия требует вернуть свою часть взноса в бюджет организации по запрещению химического оружия. Об этом пишет «Интерфакс».

Москва не намерена участвовать в финансировании созданного в рамках ОЗХО атрибутивного механизма.

«Считаем решение о создании атрибутивного механизма нелегитимным, оно было принято меньше, чем половиной государств-участников конвенции о запрещении химического оружия», - сказал постпред России при организации Александр Шульгин в эфире «Россия-24».

В голосовании, о котором идет речь, «за» поправки в бюджет проголосовали 99 делегатов, 27, включая Россию, – «против». Всего на конференции ОЗХО в ноябре 2018 года присутствовали 126 представителей.

Поправки предполагают, кроме прочего, выделение средств на работу механизма, который будет определять виновных за совершение химических атак.