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Россия потребовала вернуть свой взнос в бюджет ОЗХО

14:41, 11 февраля, 2019
Дарья Снидкова
14:41, 11 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#Москва\n#международные отношения\n#финансы и деньги\n#химическое оружие
Фото: Reuters
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Москва отказывается участвовать в финансировании атрибутивного механизма.

Москва. Россия требует вернуть свою часть взноса в бюджет организации по запрещению химического оружия. Об этом пишет «Интерфакс».

Москва не намерена участвовать в финансировании созданного в рамках ОЗХО атрибутивного механизма.

«Считаем решение о создании атрибутивного механизма нелегитимным, оно было принято меньше, чем половиной государств-участников конвенции о запрещении химического оружия», - сказал постпред России при организации Александр Шульгин в эфире «Россия-24».

В голосовании, о котором идет речь, «за» поправки в бюджет проголосовали 99 делегатов, 27, включая Россию, – «против». Всего на конференции ОЗХО в ноябре 2018 года присутствовали 126 представителей.

Поправки предполагают, кроме прочего, выделение средств на работу механизма, который будет определять виновных за совершение химических атак.

14:41, 11 февраля, 2019
Дарья Снидкова
5266
0
#Москва\n#международные отношения\n#финансы и деньги\n#химическое оружие

 

 

 


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