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Стала известна дата послания Путина Федеральному собранию

14:20, 08 февраля, 2019
Дарья Снидкова
14:20, 08 февраля, 2019
Дарья Снидкова
87
0
#Владимир Путин\n#Москва\n#послание президента
Фото: Kremlin.ru
87
0

Место проведения сообщат позже.

Москва. Президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в среду, 20 февраля. Об этом пишет RT со ссылкой на слова пресс-секретаря главы Дмитрия Пескова.

Журналистам пока не сообщили о месте мероприятия. Его назовут позже.

Также пока неизвестно будет ли послание включать интерактив, как это было в 2018 году.

Президентское послание Федеральному собранию – ежегодное мероприятие, на котором глава государства обращается к парламенту. Это программный политико-правовой документ, который отражает основные пути стратегического развития страны.

14:20, 08 февраля, 2019
Дарья Снидкова
87
0
#Владимир Путин\n#Москва\n#послание президента

 

 

 


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