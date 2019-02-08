Стала известна дата послания Путина Федеральному собранию

Место проведения сообщат позже.

Москва. Президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в среду, 20 февраля. Об этом пишет RT со ссылкой на слова пресс-секретаря главы Дмитрия Пескова.

Журналистам пока не сообщили о месте мероприятия. Его назовут позже.

Также пока неизвестно будет ли послание включать интерактив, как это было в 2018 году.

Президентское послание Федеральному собранию – ежегодное мероприятие, на котором глава государства обращается к парламенту. Это программный политико-правовой документ, который отражает основные пути стратегического развития страны.