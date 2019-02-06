Экс-зампреда правительства Камчатки заподозрили в получении крупной взятки

Также по делу проходит экс-начальник отдела капитального строительства и ремонта ГБУ.

Камчатка. Бывшего вице-премьера Камчатки Валерия Карпенко заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. Также по делу проходит экс-начальник отдела капитального строительства и ремонта ГБУ «Камчатский краевой финансово-аналитический центр в сфере здравоохранения» Леонид Минцев, сообщила пресс-служба регионального СКР.

В 2016 году они получили более 1 млн рублей в виде безвозмездного строительства сети холодного водоснабжения к своим жилым домам от директора коммерческой организации за покровительство.

Также в 2018 году экс-зампред потребовал от директора организации бесплатно предоставить отделочные материалы для ремонта комнаты отдыха в части, где проходил службу его сын.

Расследование уголовного дела продолжается.